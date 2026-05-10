Si è svolta nel fine settimana, a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, la finale interprovinciale del Torneo ASC, categoria Pulcini 2015/2016. Dopo un lungo percorso affrontato sui campi di tutta la provincia e le due intense giornate disputate a Lercara, a conquistare il titolo è stata l’Athena Agrigento, capace di superare in un’avvincente finale la Virtus Favara con il punteggio di 2-1, al termine di una gara giocata con grande qualità, carattere e organizzazione. Una vittoria meritata, arrivata al termine di una straordinaria cavalcata che ha visto i piccoli agrigentini protagonisti per tutta la stagione in un torneo prestigioso e altamente competitivo.

Questi i risultati del percorso vincente dell’Athena Agrigento:

ASD Lercara B – ASD Athena 0-9

ASD Athena – ASD Aquile Cammarata 4-2

ASD Lercara A – ASD Athena 1-4

ASD Athena – ASD Virtus Gialla Favara 2-1

Il Torneo ASC si è confermato, anche quest’anno, una manifestazione capace di esprimere altissimi valori tecnici, educativi e di lealtà sportiva, offrendo ai giovani calciatori un’importante occasione di crescita e confronto. Grande soddisfazione, dunque, per la formazione guidata da mister Massimiliano Spataro e composta da Samuele Annaro, Carmelo Bellomo, Alberto Cuttitta, Simone Di Sciacca, Luigi Faro, Andrea Fuschino, Marco Platamone, Matteo Spataro, Ale Vetro e Manuel Zicari, protagonisti di una stagione da ricordare culminata con la conquista del titolo interprovinciale.

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