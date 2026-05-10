Un quarantottenne di Ribera, Domenico Smeraglia, titolare di una pizzeria, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nella località balneare di Seccagrande. Il riberese era alla guida di una moto che si è scontrata con un’Audi.

Nella zona è atterrato l’elisoccorso del 118 giunto da Caltanissetta ma poco dopo è ripartito vuoto.

Gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri della locale Tenenza che si sono occupati dei rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp