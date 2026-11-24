Multe per complessivi 18 mila euro lungo la fascia costiera agrigentina nell’ambito dell’operazione regionale «Calypso», il vasto piano di controlli sulla filiera ittica coordinato dal 12° Centro di controllo area pesca della Sicilia occidentale della guardia costiera. Ad Agrigento, Porto Empedocle, Sciacca e Licata il personale ispettivo, affiancato dagli operatori sanitari, ha passato al setaccio mercati, punti vendita e operatori del settore per verificare la tracciabilità del pescato e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. L’attività svolta nella provincia agrigentina si inserisce in un bilancio regionale ben più ampio che ha portato a 182 ispezioni complessive, al sequestro di tre tonnellate di prodotti ittici e all’emissione di sanzioni amministrative per circa 90 mila euro in tutta la Sicilia occidentale.

Nel resto dell’Isola, i risultati più rilevanti si sono registrati nel Palermitano — tra Palermo, Termini Imerese, Porticello e Terrasini — dove ispettori della pesca e personale dell’Asp hanno sequestrato oltre due tonnellate di prodotto ed elevato sanzioni per 32 mila euro. Spicca, in particolare, il blitz al mercato ittico di Palermo insieme alla polizia municipale e ai veterinari dell’Asp: all’interno di un mezzo parcheggiato nelle vicinanze sono stati scoperti circa 1.120 chilogrammi di mitili sommersi dal ghiaccio, conservati in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare e delle procedure Haccp, motivo per cui ne è stata disposta l’immediata distruzione.

Verifiche serrate anche nelle altre province: a Trapani e Marsala sono stati sequestrati 180 chilogrammi di prodotti ittici con sanzioni per 27 mila euro; a Gela le multe ammontano a 11 mila euro; a Mazara del Vallo sono stati sequestrati 235 chilogrammi di pescato ed elevate sanzioni per 4 mila euro. La guardia costiera ha già annunciato che l’attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi giorni e verrà ulteriormente intensificata in vista delle festività natalizie, periodo in cui cresce sensibilmente il consumo di prodotti ittici.

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