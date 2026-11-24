Niente concertone di piazza, ma un modello di intrattenimento diffuso, con artisti locali, dj e il coinvolgimento delle attività commerciali. Intanto, a poco più di un mese dal Natale, il calendario delle festività non è stato ancora reso noto.

Un Capodanno low cost, sul modello della notte bianca, in discontinuità con i grandi concerti di piazza degli ultimi anni, che tanto hanno fatto discutere per costi e scelte artistiche. È questa l’ipotesi sulla quale starebbe lavorando l’amministrazione comunale guidata da Michele Sodano. Non sarà, dunque, un Natale con Agrigento protagonista sulle reti televisive nazionali, come accaduto con il concerto de Il Volo, né un Capodanno con Achille Lauro in piazza Marconi. L’orientamento sarebbe piuttosto quello di contenere le spese e puntare su una formula di intrattenimento diffuso, coinvolgendo direttamente le attività commerciali e i locali della città.

Il cuore della festa potrebbe essere via Atenea, con musica dal vivo, esibizioni di artisti locali e dj set distribuiti lungo il centro storico. Un modello che affiderebbe ai privati una parte significativa dell’offerta di intrattenimento della notte di San Silvestro. A spingere verso questa soluzione sarebbe il sindaco in prima persona, insieme alla sua cerchia di più stretti collaboratori. Una scelta che segnerebbe un cambio di indirizzo rispetto alle precedenti amministrazioni, privilegiando il contenimento dei costi rispetto alla capacità attrattiva dei grandi nomi dello spettacolo.

Il calendario delle festività ancora sconosciuto

Al di là delle indiscrezioni sul Capodanno, resta aperta la questione della programmazione complessiva delle festività natalizie. Già a settembre l’amministrazione aveva annunciato di essere al lavoro sugli appuntamenti di fine anno, sottolineando l’importanza di una programmazione anticipata. Abbiamo chiesto all’assessore Dario Cipolla di conoscere quale calendario sia stato finora abbozzato. Una richiesta avanzata anche dalla stessa commissione consiliare competente in materia di Turismo, Sport e Spettacolo. Al momento, tuttavia, dall’assessore non è arrivata alcuna risposta alla nostra richiesta.

La scelta di rinunciare ai grandi concerti può essere legittima e rappresentare un diverso modo di intendere l’impiego delle risorse pubbliche. Ma contenere i costi non significa rinunciare alla programmazione, alla qualità dell’offerta e alla promozione della città. A poco più di un mese dal Natale, operatori commerciali, strutture ricettive e cittadini attendono ancora di conoscere quale sarà la proposta di Agrigento per le festività di fine anno.

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