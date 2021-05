Filetti di orata in salsa d’arancia e pistacchi

𝑳𝒂 π’Žπ’Šπ’‚ π’Šπ’ π’†π’‚ π’ π’Š π’„π’–π’„π’Šπ’π’‚ π’–π’π’Šπ’”π’„π’† π’‡π’‚π’π’•π’‚π’”π’Šπ’‚ 𝒆 π’”π’†π’Žπ’‘π’π’Šπ’„π’Šπ’•Γ β€’

Per rilassarti, stupire o preparare qualcosa di sfizioso ma semplice… dai un’occhiata qui ↆ

π—™π—œπ—Ÿπ—˜π—§π—§π—œ π——π—œ 𝗒π—₯𝗔𝗧𝗔 π—œπ—‘ π—¦π—”π—Ÿπ—¦π—” 𝗗’𝗔π—₯π—”π—‘π—–π—œπ—” π—˜ π—£π—œπ—¦π—§π—”π—–π—–π—›π—œ

In 15 minuti possiamo portare in tavola un secondo piatto di pesce dal gusto delicato e con una preparazione davvero semplicissima arricchita dal profumo degli agrumi e della frutta secca. Un’idea veloce per gustare l’orata, ma possiamo utilizzare anche un altro pesce dalla carne tenera.

Per 4 persone

4 filetti di orata

Il succo di un’arancia

Due cucchiaini di amido di mais

Un goccio di vino bianco

Timo tritato

50 gr di pistacchi tritati

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Scaldare un filo d’olio in una padella antiaderente, aggiungere i filetti di orata e cuocere 3 minuti per lato a fuoco medio/alto. Sfumare con il vino poi versare il succo di arancia, il timo tritato e un pizzico di sale e di pepe. Cuocere altri 7 minuti fino a completa cottura.

Prelevare il pesce e metterlo da parte.

Sciogliere l’amido di mais in una tazzina con due cucchiai di acqua.

Aggiungere questo composto nella padella con il sughetto di cottura mescolando fino ad ottenere una salsa.

Impiattare i filetti irrorando con la salsa e completare con la granella di pistacchi.

