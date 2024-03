Si apre domenica 9 marzo, la 76ma edizione del Mandorlo in Fiore e anche quest’anno torna il consueto appuntamento con la fiera che prevede stand allestiti nel piazzale Ugo La Malfa, così come al Viale della Vittoria, in Piazzale Aldo Moro e in Piazza Marconi dove è previsto un Food Village. Per questo motivo è stata predisposta una modifica della circolazione veicolare a partire dal 9 sino al 17 marzo.

Come si legge nella determina dirigenziale a firma del dirigente della Polizia Locale, Gaetano Di Giovanni, nel periodo compreso tra il 14 e il 17 Marzo dalle ore 17.00 alle ore 22.00 è istituito divieto di circolazione nel tratto compreso tra la Salita Coniglio e l’incrocio con Piazza Marconi. Al Viale della Vittoria è stato predisposto anche il divieto di sosta con rimozione lato sud/mare nei giorni 7 e 8 marzo, dalle ore 07.00 fino a cessato bisogno nel tratto compreso tra la Salita Coniglio e l’incrocio con Piazza Marconi , per il montaggio degli stand. Dal 9 marzo fino a domenica 17 marzo il divieto di sosta con rimozione si estenderà in entrambi i lati per i banchi di esposizione e vendita, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, ad eccezione di quanti dovranno recarsi presso la scuola Lauricella, per l’uscita degli alunni.

Divieto di sosta con rimozione e divieto di circolazione dal 9 al 17 marzo h/24 in ambo i lati in Piazzale Aldo Moro e discesa Carabinieri. In Piazza Marconi divieto di circolazione e sosta h/24, per la presenza dei banchi artigianali del Food Village. In Via Ugo La Malfa è previsto senso unico con direzione di marcia verso la via Esseneto, dalle ore 18.00 fino alle ore 24.00 ad eccezione dei residenti. In Via dei Normanni senso unico con direzione di marcia verso la via Petrarca, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, ad eccezione dei residenti.