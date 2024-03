Momenti di panico per una grossa fuga di gpl dalla cisterna di un distributore di carburanti in via Pompei a Sciacca, a poche decine di metri dall’ospedale “Giovanni Paolo II”. È stato un intenso odore di gas, questa mattina, avvertito da alcune persone, a far scattare l’allarme

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca che hanno richiesto l’intervento di una squadra speciale proveniente da Palermo per travasare il gas in appositi contenitori. In via Pompei e zone circostanti sono presenti anche il personale della protezione civile e le forze dell’ordine. Un intero rione è stato isolato.

Uno smottamento del terreno sarebbe la causa della fuga di gas. Chiuso un tratto della statale 115 ed evacuate alcune abitazioni. Anche la Prefettura di Agrigento è stata informata della situazione di allarme che si è creata.