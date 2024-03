Tamponamento mortale tra due tir e un’auto: la strada chiusa nuovamente dopo una fuga di gas.

Incidente mortale sulla strada statale 115 a Sciacca: una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita in un tragico incidente stradale avvenuto oggi. Due tir e un’autovettura sono stati coinvolti in un tamponamento, e la macchina è rimasta “schiacciata” tra i due mezzi pesanti. Purtroppo, per il conducente della vettura, un 48enne, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, diverse ambulanze e le forze dell’ordine, compreso l’elisoccorso del 118. La strada, che aveva già avuto problemi questa mattina a causa di una fuga di gas, è stata nuovamente chiusa al traffico. (In Aggiornamento)