Il caso di Cannatello riaccende uno dei dibattiti più delicati dell’estate agrigentina: come conciliare movida, turismo, attività economiche e diritto al riposo dei residenti.

Con una recente ordinanza, il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso presentato da numerosi abitanti della zona contro le emissioni sonore provenienti da un locale pubblico di Cannatello, disponendo precise limitazioni agli orari della musica e delle attività di intrattenimento. Una decisione che va ben oltre il singolo contenzioso e che riporta al centro dell’attenzione il tema della vivibilità urbana nelle località turistiche.

Secondo quanto emerge dal provvedimento, gli accertamenti tecnici eseguiti durante il procedimento hanno confermato il superamento della normale soglia di tollerabilità del rumore nelle abitazioni più vicine al locale. Non soltanto la musica diffusa dagli impianti sonori, ma anche il vociare degli avventori, gli assembramenti e il continuo afflusso di persone avrebbero prodotto effetti significativi sulla qualità della vita dei residenti.

Il giudice ha quindi stabilito che nelle serate di venerdì e sabato l’utilizzo di qualsiasi impianto di diffusione sonora dovrà cessare entro le ore 00:30, mentre il completo deflusso del pubblico dovrà avvenire entro l’una del mattino. Per gli altri giorni della settimana restano invece validi gli orari previsti dall’ordinanza comunale.

La vicenda rappresenta un nuovo capitolo di una discussione che da anni accompagna la crescita del settore turistico agrigentino. Da una parte vi sono gli imprenditori che investono in ristorazione, intrattenimento e accoglienza, contribuendo all’economia locale e all’attrattività del territorio. Dall’altra i cittadini che rivendicano il diritto a vivere nelle proprie abitazioni senza subire continui disagi.

La decisione del Tribunale richiama un principio consolidato: la tutela della salute, del riposo e della serenità domesticaassume carattere prevalente quando le attività economiche producono effetti che incidono direttamente sulla sfera privata delle persone.

Il caso di Cannatello rischia ora di diventare un precedente importante anche per altre situazioni analoghe presenti sul territorio. Non è infatti la prima volta che il tema dell’inquinamento acustico finisce al centro del confronto tra residenti, gestori di locali e amministrazioni pubbliche.

La vera sfida, soprattutto in una città che punta sempre più sul turismo, non è scegliere tra divertimento e silenzio. È trovare regole chiare che consentano di far convivere sviluppo economico, movida e qualità della vita. Perché una destinazione turistica moderna non può rinunciare né alla vitalità delle sue serate né al rispetto di chi, in quei luoghi, vive tutto l’anno.

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