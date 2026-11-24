San Leone, manca poco a Natale ma non si respira l’atmosfera. Arcieri: «Pronto a donare un albero per il lungomare»

I commercianti rinnovano la disponibilità a contribuire agli addobbi natalizi. La proposta di Gabriele Arcieri, titolare del gruppo La Giara: luminarie, un albero di Natale e mercatini lungo il viale Falcone e Borsellino.



Manca ormai un mese alla vigilia di Natale e i commercianti di San Leone non ci stanno. Mentre altre località turistiche si preparano ad accogliere visitatori con luminarie, addobbi e iniziative dedicate alle festività, nella borgata balneare agrigentina non si respira ancora l’atmosfera natalizia.

«Alcune settimane fa abbiamo proposto all’amministrazione comunale di occuparci noi degli addobbi natalizi – spiega Gabriele Arcieri, del gruppo La Giara –. Eravamo e siamo pronti ad abbellire non soltanto le nostre attività, ma anche la strada sulla quale si affacciano i nostri locali, ovvero il lungomare Falcone e Borsellino. Purtroppo, però, dopo un’interlocuzione con l’amministrazione comunale, ci è stato chiesto di presentare un progetto. Insomma, altri costi da sostenere e altro tempo da dedicare all’iniziativa. Così, al momento, si è arenato tutto».



Un albero di Natale e mercatini sul lungomare

I commercianti, tuttavia, non intendono rinunciare alla proposta e confermano la propria disponibilità.

«Ci teniamo molto che si respiri un’atmosfera natalizia in città e non possiamo rimanere indietro rispetto ad altre località turistiche e balneari. Ci dicano cosa intendono fare e dove possiamo installare le luminarie. Personalmente sono pronto anche a farmi carico di un albero di Natale da collocare al centro del lungomare. Ma bisogna passare alla fase operativa».

Tra le proposte avanzate da Arcieri c’è anche quella di destinare alcuni spazi lungo il lungomare Falcone e Borsellino ai mercatini natalizi per tutto il periodo delle festività. Un’iniziativa che potrebbe contribuire a rendere San Leone più attrattiva anche durante la stagione invernale, creando occasioni di svago per le famiglie e nuove opportunità per le attività commerciali.



«Sodano aveva promesso un cambio di metodo»

Arcieri pone, infine, una questione di metodo e di tempi amministrativi.

«Noi commercianti e imprenditori siamo abituati a essere operativi. Mi rendo conto che, troppo spesso, i tempi di chi vuole investire e fare impresa non coincidono con quelli della politica. Ma Sodano aveva assicurato un cambio di metodo. Oggi è lui il sindaco e vogliamo confidare che questo cambiamento arrivi davvero».

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