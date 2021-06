Fiamme minacciano abitazioni (VIDEO)

Momenti di paura per un incendio, quasi sicuramente appiccato alla sterpaglia, e in poco tempo propagatosi, fino a lambire abitazioni e villini abitati. Il “fronte” del fuoco si è sviluppato in via degli Ulivi, ad Agrigento. Tanta paura tra i residenti. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

L’evento ha avuto origine, da un terreno completamente avvolto dall’erba secca. Le fiamme alimentate da un leggero venticello, rapidamente, hanno trovato ‘gioco’ facile per estendersi, fino ad estendersi.