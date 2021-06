Akragas-Nissa: info biglietti

In osservanza alle nuove disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri cambiano le modalità d’accesso dei tifosi allo stadio “Esseneto” di Agrigento. In virtù della parziale riapertura degli impianti sportivi dello scorso 1 giugno, la gara di domenica 13 giugno 2021 tra Asd Akragas 2018 e la Nissa, potrà accedere allo stadio solo un numero limitato di spettatori, non più di mille persone.

Le stesse norme oggi in vigore impongono la chiusura della biglietteria dello stadio il giorno di svolgimento della partita. La vendita dei tagliandi d’ingresso alla partita inizia oggi pomeriggio, martedì 8 giugno. Si potrà acquistare il biglietto sia presso la segreteria dello stadio Esseneto di Agrigento che al “Caffè dei Fiori” al viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè nei seguenti giorni e orari: mercoledì 9 giugno dalle 9:30 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30. Giovedì 10 giugno dalle 15:30 alle 18:30. Venerdì 11 giugno dalle 15:30 alle ore 18:30. Sabato 12 giugno dalle ore 9:30 alle ore 12:30

“Caffè dei Fiori” viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè:da martedì 8 giugno a sabato 12 giugno dalle ore 8 alle ore 20. Si ricorda ai tifosi che il botteghino dello stadio rimarrà chiuso domenica 13 giugno nel giorno della partita.

l costi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna coperta 10 euro

Gradinata 7 euro

Curva Sud 5 euro

Settore Ospiti 10 euro

La Società, inoltre, comunica che da oggi pomeriggio i tifosi potranno tornare ad assistere agli allenamenti dell’Akragas.

Si ricorda infine che per l’accesso allo stadio sarà necessario attenersi rigorosamente al protocollo sanitario che prevede l’uso di mascherina, il rilevamento della temperatura all’ingresso, il rispetto del distanziamento sociale contestualmente al divieto di assembramento e l’esibizione del documento d’identità all’ingresso.