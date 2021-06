Schianto a San Leone: paura e furgone fuori strada

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, in uno scontro, che ha coinvolto due veicoli, lungo il viale delle Dune, a San Leone. Ad entrare in collisione una autovettura Audi, e un furgoncino uscito fuori strada, dopo il violentissimo impatto. E’ successo nel pomeriggio.

I primi ad accorrere sono stati alcuni automobilisti di passaggio. A parte il grosso spavento gli occupanti non hanno riportato traumi. Intervenuti sul posto dello scontro gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia locale. E’ toccato a loro occuparsi di effettuare i rilievi, necessari, per capire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità.