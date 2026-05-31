Qualcuno avrebbe appiccato il fuoco ad un terreno coperto dalla sterpaglia e in poco tempo il rogo si è propagato fino a raggiungere l’area del cantiere dove sono in corso le operazioni di scavo commissionate dal Comune di Licata per la realizzazione di una vasca per il deflusso delle acque piovane. I danni sono importanti: 20.000 euro.

Completamente carbonizzate quattro tubature per la condotta in materiale Pvc di 12 metri cadauna, di proprietà della ditta incaricata dei lavori con sede a Favara. Teatro del fatto, che si è verificato l’altra sera, Corso Umberto Argentina, all’angolo di via Salvo D’Acquisto a Licata.

A dare l’allarme al 112 sono stati alcuni passanti. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e i carabinieri del nucleo Radiomobile. I pompieri hanno dovuto lavorare oltre due ore prima di avere ragione sull’incendio.

Intervenuto anche il personale di Arpa di Agrigento che si è occupato del campionamento dell’aria.

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