Sequestrati prodotti alimentari senza le etichette e privi di tracciabilità, slot machine irregolari, mancato pagamento del canone Rai e altre violazioni di carattere amministrativo e penale. La scoperta in un bar di Palma di Montechiaro.

Tutto quanto nel corso di un controllo messo a segno dai poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro, in sinergia con gli agenti della Squadra mobile di Agrigento, i militari della Guardia di finanza della Tenenza di Licata, i carabinieri della Stazione palmese, il personale del servizio sanitario dell’Asp di Agrigento e della Siae.

Durante gli accertamenti sono stati sequestrati poco meno di dieci chili di alimenti non tracciati. Contestate anche l’omessa compilazione del registro Haccp, il mancato pagamento del canone Rai e irregolarità nella gestione delle slot machine.

Il proprietario è stato deferito all’Autorità giudiziaria competente e a suo carico elevate sanzioni per circa 6.000 euro.

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