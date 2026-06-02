Un bel colpo d’occhio con i colori verde, bianco e rosso in omaggio ai tanti italiani che hanno dato un contributo determinante allo sviluppo industriale, culturale, architettonico e sociale del Paese. Il palazzo della Prefettura in piazza Vittorio Emanuele, la facciata della stazione Ferroviaria e il tempio di Giunone alla Valle dei Templi, ad Agrigento, illuminati con il tricolore. È una delle iniziative in occasione del 2 giugno per la Festa della Repubblica.

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