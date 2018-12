Fiamme distruggono auto di una donna e danneggiano un furgone

A Licata, i carabinieri della locale Compagnia stanno indagando su un incendio che ha distrutto l’autovettura di una donna, di 58 anni, ma in uso al figlio 34enne, del luogo.

Le fiamme si sono sviluppate in una Fiat Panda che era parcheggiata in via Macello e che si sono propagate fino a coinvolgere anche un altro mezzo, un furgone Fiat Doblò, parcheggiato nelle vicinanze.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina che hanno lavorato parecchio prima di riuscire a spegnere il rogo sulle cui cause si sta indagando.