Cammarata, la pittoresca località nel cuore della Sicilia, si appresta a ospitare un evento culinario straordinario che affonda le sue radici nella tradizione panificatoria. Si tratta di una manifestazione collaterale nell’ambito dei festeggiamenti di San Giuseppe e SS Maria Cacciapensieri, “A Guastedda a Facci di Vecchia,” un’occasione unica per immergersi nella ricchezza dei sapori e degli aromi locali.

Dall’ 15 al 18 Agosto, il panificio di San Giuseppe Zimbardo si trasformerà in un luogo di festa dove i panificatori di fama, con oltre mezzo secolo di esperienza, daranno vita a prelibatezze uniche. Le dichiarazioni del maestro panettiere Giacomo Zimbardo risuonano come un invito irresistibile a partecipare a questo evento culinario senza pari:

“A Guastedda a Facci di Vecchia’ è una pizza irregolare, proprio rotondeggiante, che nasce con tutti i prodotti del nostro territorio. Il sindaco Giuseppe Mangiapane sta puntando tantissimo su questo, infatti c’è una grossissima sagra che si svolge ogni anno nel mese di maggio. Cammarata è al centro della Sicilia, dove si produce il grano antico che è la base della nostra farina. Il lievito madre isolato da più di cinquant’anni e il tocco di Criscenti sono il cuore di ogni creazione. Ingredienti del nostro territorio, come il pomodoro San Marzano della Valle del Tumarrano, la cipolla bionda finemente tritata, le sarde salate (che arrivano da Sciacca) e il formaggio pecorino invecchiato “Tumazzo”, donano un carattere inconfondibile a ogni piatto.”

La Festa di San Giuseppe e Maria Santissima Cacciapensieri si svolgerà in un’atmosfera festosa, con ospiti speciali come i cantanti Fiordaliso e I The Kolors che intratterranno il pubblico durante le serate. L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella cultura gastronomica locale, scoprire i segreti dei panettieri esperti e gustare piatti unici che sono veri e propri omaggi al territorio e alle tradizioni di Cammarata.

“Non mancate l’occasione di vivere l’esperienza di “A Guastedda a Facci di Vecchia” e unirvi a noi per un viaggio attraverso i sapori autentici della Sicilia. Vi aspettiamo calorosamente al panificio di San Giuseppe Zimbardo, dove ogni boccone racconta una storia di passione, dedizione e tradizione”.

Segnate le date dal 15 al 18 Agosto nei vostri calendari e unitevi a noi per una festa culinaria indimenticabile!