Il Rosso 36 Mesi della cantina di Racalmuto premiato alla Stazione Leopolda di Firenze. Al Teatro Pirandello di Agrigento la presentazione delle etichette dell’azienda della famiglia Licata, tra qualità, sostenibilità e ricambio generazionale.

Novantaquattro punti e mezzo su cento. È il punteggio con cui il Rosso 36 Mesi di Feudi di Regalpetra entra nella Guida Vitae 2027, tra le eccellenze del panorama vitivinicolo italiano. Un risultato di prestigio per la giovane cantina di Racalmuto, ottenuto attraverso una degustazione alla cieca nell’ambito di una selezione che ha coinvolto oltre 12 mila etichette.

Il riconoscimento è stato conferito sabato 14 novembre alla Stazione Leopolda di Firenze, in occasione della presentazione della guida nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier. A conquistare i degustatori è stato un Syrah che esprime le caratteristiche di un territorio dalle importanti potenzialità vitivinicole.

Il successo ottenuto in Toscana ha fatto da cornice alla serata di presentazione dell’azienda al Teatro Luigi Pirandello di Agrigento, dove Feudi di Regalpetra ha incontrato ristoratori, sommelier, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e professionisti dell’ospitalità.

Fondata da Salvatore Licata, l’azienda ha appena dieci anni di storia ed è oggi gestita dal figlio Faustino Licata, giovane imprenditore e CEO, in collaborazione con i fratelli Rosario ed Ettore. Una realtà a conduzione familiare che ha scelto di investire nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole dell’entroterra agrigentino, con vigneti in contrada Villanuova, nelle campagne di Racalmuto.

«Presentiamo tre etichette dell’azienda: il Rosso del Carmine, un Syrah con dodici mesi di elevazione, il Nero d’Avola, anch’esso con dodici mesi di elevazione, e il Grillo d’annata, Terre Fresche – spiega Faustino Licata –. Con l’occasione presentiamo anche il premio che ci è stato conferito alla Leopolda di Firenze, con l’inserimento del Rosso 36 Mesi nella Guida Vitae 2027».

A sottolineare le potenzialità della viticoltura agrigentina è stato Calogero Trupia, delegato AIS Agrigento-Caltanissetta. «Negli ultimi anni stiamo scoprendo quello che la nostra terra può offrire in termini di viticoltura e qualità del vino. Ho sempre pensato che questo fosse un territorio particolarmente adatto al Nero d’Avola, ma anche altri vitigni possono dire la loro».

Una vocazione che interessa un’ampia fascia della provincia, da Grotte e Racalmuto fino a Campobello di Licata e Sciacca, dove la produzione vitivinicola può raggiungere livelli qualitativi importanti.

Ad approfondire le caratteristiche dei vini è stato il sommelier AIS Luigi Gangarossa, che ha evidenziato la capacità delle etichette di Feudi di Regalpetra di rispecchiare il territorio di provenienza. Dai sentori di mora, prugna e marmellata alle note speziate tipiche del Syrah premiato a Firenze, passando per il Nero d’Avola, definito «un’esplosione di gusto», e il Grillo Terre Fresche, coltivato a un’altitudine compresa tra i 300 e i 400 metri, al quale il sommelier riconosce interessanti prospettive di evoluzione.

Una serata pensata anche per creare nuove opportunità commerciali, favorendo la conoscenza dei vini e il dialogo diretto con gli operatori del settore.

A caratterizzare la produzione dell’azienda è anche la scelta dell’agricoltura biologica. Un aspetto approfondito da Calogero Alaimo Di Loro, presidente di Bio Italia, che ha richiamato il ruolo della Sicilia nel comparto vitivinicolo biologico nazionale.

«La qualità racconta il territorio, guarda alle caratteristiche organolettiche dei prodotti, ma anche alla sostenibilità. È un racconto fatto di amore per quello che si produce, per l’agricoltura e per il territorio».

Secondo i dati illustrati nel corso della serata, in Italia sono circa 136 mila gli ettari di superficie viticola coltivati con metodo biologico, un quarto dei quali si trova in Sicilia.

Sulla capacità del vino di diventare uno strumento di promozione turistica ed economica si è soffermato Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti.

«Ormai i giovani nelle cantine e i vini siciliani si sono sdoganati. Ci invidiano la qualità, la gradazione, ma anche quell’aspetto magico che si ritrova nelle nostre bottiglie. Questo deve essere il traino della nostra produzione».

All’appuntamento hanno preso parte anche il presidente del Consiglio comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, e la giunta comunale. L’assessore alle Politiche giovanili, all’Agricoltura e alle Attività produttive, Dario Cipolla, ha rimarcato il valore del ricambio generazionale e la scelta dei giovani imprenditori di investire nella propria terra.

«Scoprire una cantina giovane del territorio agrigentino, sia per i suoi dieci anni di attività sia perché è passata da poco alla guida dei figli del signor Licata, è motivo di grande orgoglio. Sono giovani che hanno deciso di prendere in mano le redini dell’azienda e che hanno tutto il sostegno della nostra amministrazione».

La serata si è conclusa nell’atrio del Teatro Pirandello con una degustazione accompagnata da abbinamenti gastronomici.

Anche nella scelta dei nomi delle etichette, dal Rosso del Carmine al Nero di Solfara, Feudi di Regalpetra conserva il legame con la storia e l’identità culturale della terra di Leonardo Sciascia. Un’identità che la famiglia Licata punta oggi a far conoscere oltre i confini siciliani, forte di un risultato che, a soli dieci anni dalla nascita dell’azienda, ne consacra l’ingresso in una delle più autorevoli guide enologiche italiane.

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