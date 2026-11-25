Un simbolo vivo per custodire il ricordo di chi non c’è più e trasformare il dolore in impegno quotidiano. Questa mattina, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta nella Valle dei Templi la cerimonia di inaugurazione della targa dedicata a un “Albero della memoria”, collocato nei pressi dell’ingresso biglietteria del Tempio di Giunone.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Agrigento, guidato dall’assessore Roberta Lala, e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta. L’appuntamento ha rappresentato un intenso momento di raccoglimento, testimonianza e partecipazione collettiva, pensato per ribadire con forza la responsabilità civile dell’intera comunità nel contrasto a ogni forma di sopruso e violenza di genere.

A suggellare il significato dell’opera sono le parole incise sulla targa scoperta questa mattina ai piedi dell’albero: «Radici di memoria, rami di libertà. Che questo albero custodisca il silenzio di chi non c’è più e dia voce al nostro impegno per un mondo senza violenza». Un messaggio affidato a uno dei luoghi più iconici e visitati della città, affinché la sensibilizzazione su questo tema resti visibile e costante tutto l’anno.

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