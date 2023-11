Presentati i dettagli del bus gratuito che riporta a casa per le feste i fuorisede agrigentini.

Un’operazione simbolica in cui ci guadagnano tutti: chi potrà prendere l’autobus, non dovendo far fronte al caro voli; Agrigento Capitale della Cultura perché l’autobus sarà brandizzato e questo significa promozione, il mezzo percorrerà Agrigento-Milano ben quattro volte; la Sais in termini di pubblicità e il comune dando un segnale forte a chi usufruirà dell’iniziativa.

Sono stati presentati questa mattina, nel foyer del Teatro Pirandello di Agrigento, i dettagli dell’iniziativa “Natale con i tuoi”, ovvero, del bus gratuito che riporta a casa per le feste i fuorisede agrigentini. E, ufficialmente, parte il click day per le prenotazioni.

L’azienda SAIS TRASPORTI, in collaborazione con il comune di Agrigento, offre un viaggio in bus, di andata e ritorno, dal nord Italia ad Agrigento e permettere, così, di tornare a casa per le festività. C’è chi fa scalo all’estero pur di risparmiare un po’ e chi è disposto a trascorrere 21 ore in traghetto per rivedere la propria famiglia, almeno a Natale. La vita del “fuori sede” nelle grandi città del Centro-Nord è un pendolo che oscilla tra rinunce e sacrifici, soprattutto in periodo di feste.

Il pullman solidale partirà mercoledì 20 dicembre alle ore 14 da Milano-Lampugnano (Via Giulio Natta, 226) e arriverà ad Agrigento (Piazza Fratelli Roselli) alle 10 di giovedì 21 dicembre, porterà a casa 76 fuorisede. Il rientro a Milano è previsto per il 2 gennaio 2024 con partenza da Piazzale Fratelli Rosselli alle ore 14 e con arrivo a Milano – Lampugnano (Via Giulio Natta, 226) il 3 gennaio alle 10.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla sinergia fra il comune e l’azienda SAIS TRASPORTI che ha sempre mantenuto un forte legame con la città della Valle dei Templi e che finanzierà interamente il viaggio di un autobus a due piani.

Per il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore Carmelo Cantone, Natale è famiglia: “Quando abbiamo sentito che si tornava a parlare del caro voli, abbiamo subito pensato a questa iniziativa. Riteniamo che questo progetto possa costituire un aiuto nei confronti di tutti i fuorisede che non possono affrontare le spese del viaggio per tornare a casa per Natale. Ci si augura che sia, quindi, l’occasione per riunire tutti coloro che hanno il desiderio di rivedere i propri cari per celebrare insieme il Natale ad Agrigento.“

Un dono di Natale da parte della Sais: “Natale per noi è accoglienza – spiega l’amministratore delegato di SAIS Trasporti, Samuela Scelfo-. Un aspetto che mi ha molto colpito ed è tra le ragioni sottolineate nel progetto di candidatura di Agrigento capitale della Cultura. I fuori sede vengono penalizzati dalle scellerate politiche di prezzi esorbitanti praticati dalle compagnie e riteniamo questa iniziativa un atto di giustizia nei confronti di tanti nostri figli”.

I REQUISITI

Per aderire all’iniziativa “Natale con i tuoi”, occorre essere cittadini residenti e non residenti ad Agrigento con comprovato legame con la città; Agrigentini, in grado di dimostrare di essere studenti universitari nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; Agrigentini con comprovato rapporto di lavoro nelle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Toscana; Che hanno raggiunto la maggiore età o minori accompagnati.

Tutti i partecipanti all’iniziativa dovranno essere muniti di un documento di identità valido.

Come aderire? Si dovrà inviare una e-mail a [email protected], allegando i documenti in grado di attestare i requisiti sopra descritti. Una volta selezionati i beneficiari, questi riceveranno una conferma a mezzo e-mail con allegato il titolo di viaggio, tale titolo di viaggio non è trasferibile né riprogrammabile. Una volta raggiunto il numero totale di beneficiari, ovvero 76 posti, le richieste non verranno più accettate.

L’iniziativa verrà pubblicata sui canali social dell’azienda SAIS TRASPORTI @saistrasporti – Facebook, Instagram, Linkedin e sul sito www.saistrasporti.it