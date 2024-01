Manca meno di un mese al festival di Sanremo e Vincenzo La Porta, della pizzeria “Le Fontanelle” di Raffadali, sarà a capo nell’Hospitality della esclusiva lounge ufficiale. Vincenzo coccolerà artisti e VIP durante il festival nel salotto delle celebrità. L’evento più glamour , insieme al festival del cinema di Venezia e Roma, accoglierà personaggi famosi e i grandi artisti della musica italiana. Un’occasione importante per l’agrigentino, per il suo staff e per i prodotti della nostra terra. “Sarà un vetrina per raccontare ciò che esaltiamo ogni giorno – commenta Vincenzo La Porta- la storia di un piccolo produttore e di aziende a conduzione familiare. Insieme siamo tutti più forti, io sono per la coesione tra professionisti, per un movimento etico che porti valore aggiunto”. Non è la prima volta che l’agrigentino approda a Sanremo: lo scorso anno al concorso organizzato dall’imprenditore Decio Vitale, a villa Ormond , e inserito nella programmazione del Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica, e prima all’evento Casa Sanremo. Nato con la passione per il mondo della pizza, Vincenzo La Porta cresce a fianco del padre nella pizzeria di famiglia, incuriosito dalla sua dedizione e maestria. Negli anni ha intensificato la sua scaltrezza nei confronti del progresso degli impasti. Una pizza particolare la sua, per le farine ad alta digeribilità e contraddistinta da un perfetto mix di profumi, colori e sapori.