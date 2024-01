“Stiamo cercando il mondo tour” farà tappa ad Agrigento per la serata inaugurale del ‘Light Blue Festival’ giunto alla sua terza edizione. Appuntamento al Teatro Pirandello con un nome leggendario: James Senese. Sabato 27 gennaio prossimo, alle 20.30, una opportunità per vivere un’esperienza irripetibile, unendo il passato e il presente in un’atmosfera vibrante.

Dopo il sold out registrato a Modica il 18 novembre, James Senese torna in Sicilia per testimoniare sul palco “la musica che unisce diverse generazioni”.

Le suggestive location scelte per gli eventi trasformeranno l’Isola in un palcoscenico unico. Uno scenario naturale che abbraccerà panorami mozzafiato come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi. Per una lunga serie di spettacoli che ci accompagneranno fino all’estate.

Settantanove anni di dirompente miscela che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. In più di mezzo secolo di carriera James Senese ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.

È passato per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele. E ancora il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete. Ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce, attraverso performance live fatte di coraggio e determinazione.