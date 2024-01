Il Carnevale di Sciacca 2024 promette un’esperienza entusiasmante per tutta la famiglia!

Sciacca, 10 gennaio 2024 – Oggi è stata svelata in conferenza stampa la lista completa delle attività del Carnevale di Sciacca 2024. Organizzato in due fine settimana, il 10-11 e il 17-18 febbraio 2024, questo evento epico sarà ricco di sorprese per i visitatori di tutte le età.

Presenti al lancio ufficiale Fabio Termine, Sindaco di Sciacca, insieme a Giuseppe Corona e Antonio Di Marca, referenti della Futuris srls, la società selezionata per portare avanti questo indimenticabile evento.

Il programma dettagliato, con tutte le informazioni sulle attività e gli orari, è disponibile nell’Allegato A.

Il Carnevale prenderà il via sabato 10 febbraio alle ore 15.45 in Via Salvatore Allende con il Sindaco di Sciacca che passerà le chiavi della Città a Peppe Nappa, dando il via a giorni di festa e spettacolo.

Ogni giorno, a partire dalle 16.00, sfileranno i Carri Allegorici e i gruppi mascherati lungo il circuito del Carnevale in Via Salvatore Allende. E ogni sera, a partire dalle 20.00, ci saranno spettacoli, esibizioni dei Carri Allegorici in concorso e recite allegoriche.

Per i più giovani, il “Carnevale dei bambini” si terrà domenica 11 e domenica 18 febbraio alle ore 11.30, con tantissime attività pensate appositamente per loro.

Anche domenica 18 febbraio sarà una giornata memorabile, con il “Lucilla Show” alle ore 15.00, uno spettacolo imperdibile per i bambini. Seguirà alle ore 01.00 la cerimonia di chiusura del Carnevale, “Ciao Peppe Nappa”, con la riconsegna delle chiavi della città al Sindaco di Sciacca e il tradizionale Rogo del Peppe Nappa.

Il Carnevale di Sciacca 2024 presenta numerose novità e sorprese, inclusi due palchi speciali, un’Area Bambini, un’Area Ragazzi, un Luna Park nel quartiere Perriera, un’Area Food e molto altro.

Inoltre, saranno organizzate diverse attività collaterali, come l’”Anteprima Carnevale” (dal 12 gennaio 2024), la mostra fotografica “Sciaccarnevale – Scatti In Festa IV Edizione” (dall’8 al 18 febbraio 2024), l’”InstaWalk” (11 febbraio 2024 ore 16.30), e altre sorprese da non perdere.

La Lotteria del Carnevale di Sciacca 2024, con estrazione prevista per il 26 febbraio 2024, offre incredibili premi. Scopri di più nell’Allegato B.

I biglietti sono già disponibili su TicketSms.it con tariffe agevolate per residenti e non residenti a Sciacca.

Per maggiori dettagli sulle tariffe e sull’ingresso gratuito, leggi l’articolo completo sul nostro sito.

La Lotteria del Carnevale di Sciacca 2024 tornerà quest’anno, con l’estrazione prevista per il 26 febbraio 2024. (Dettagli su modalità e premi nell’Allegato B).

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma TicketSms.it con tariffe differenziate per residenti e non residenti nel Comune di Sciacca.

Tariffe Residenti a Sciacca:

Biglietto giornaliero: € 6,00

Abbonamento per tutte e 4 le giornate: € 15,00

Tariffe Non Residenti:

Biglietto giornaliero: € 8,00

Abbonamento per tutte e 4 le giornate: € 20,00

Ingresso Gratuito per:

Residenti nell’area della manifestazione

Minori di altezza inferiore a 120 cm

Professionisti, gestori delle attività commerciali nell’area della manifestazione, operatori del carnevale e membri dei gruppi mascherati

Diversamente abili e un accompagnatore

Allegati A e B disponibili per il programma dettagliato e informazioni sulla Lotteria.

