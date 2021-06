Sei nuovi presbiteri per la chiesa di Agrigento

L’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano, ordinerà, martedì 29 giugno prossimo, sei presbiteri per la Chiesa agrigentina. Ad essere ordinati, saranno:

– don Ignazio Bonsignore, della Comunità ecclesiale di Agrigento.

– don Antonio Giuseppe Gucciardo, della Comunità ecclesiale di Siculiana.

– don Gioacchino Andrea La Rocca, della Comunità ecclesiale di Campobello di Licata.

– don Giuseppe Licata, della Comunità ecclesiale di Aragona.

– don Calogero Antonio Sallì, della Comunità ecclesiale di Porto Empedocle.

– don Gioacchino Atanasio Vassallo, della Comunità ecclesiale di Palma di Montechiaro.

La Celebrazione Eucaristica si terrà in Cattedrale alle ore 18:00. In ottemperanza ai provvedimenti governativi per il contenimenti della Pandemia Covid-19, l’ingresso in Cattedrale sarà consentito solo a quanti sono minuti di pass.