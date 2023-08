Celebrazioni in onore di Maria SS. Annunziata: unione di fede, cultura e spettacolo a Casteltermini

Casteltermini si prepara ad accogliere con gioia e devozione i festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata, protettrice degli zolfatai, in un’atmosfera di fede e tradizione in programma dal 3 al 6 agosto prossimi. L’evento, organizzato dal Comitato Maria SS Annunziata, presieduto da Giovanni Antinoro, vede la partecipazione di numerosi fedeli e ospiti speciali.

Il programma delle celebrazioni prevede momenti di preghiera e raccoglimento, con Santa Messa e Santo Rosario meditato nella Chiesa Madre nei giorni di venerdì 4 e sabato 5 agosto. La solenne Santa Messa in onore di Maria SS. Annunziata sarà il momento culminante delle celebrazioni, accompagnata da una tradizionale processione con il gruppo bandistico. Sabato, 5 agosto, Santa Messa solenne in onore di Maria SS. Annunziata, nella centrale elettrica della Miniera – Museo di Cozzo Disi.

Tra i momenti di particolare rilievo, spicca l’evento di domenica sera, 6 agosto, che svolgerà in via Giosuè Carducci, noto come “Bagliu Salinari”, con lo spettacolo di Massimo Spata, noto per la sua simpatia e verve comica, che con uno spettacolo di cabaret coinvolgente e divertente, intratterrà il pubblico. A presentare l’evento Riccardo Gaz, il carismatico presentatore e showman, vago e allegria garantiti.

Grazie al patrocinio del Comune di Casteltermini, lo spettacolo di cabaret con Massimo Spata e la partecipazione di Riccardo Gaz sarà un momento unico e coinvolgente. Durante la giornata di domenica 6 agosto, i festeggiamenti raggiungeranno il loro apice con la suggestiva processione per le vie del paese.

I festeggiamenti rappresentano un momento di unità e devozione per la comunità di Casteltermini, rendendo omaggio alla sua protettrice e preservando le tradizioni e le radici del territorio, l’occasione ideale per vivere momenti di fede e convivialità.

Il tutto è reso possibile anche grazie a New Sicilcommercio S.r.l e il Capriccio che con generosità e impegno supportano gli eventi della comunità , Carrefour Express di Via Onorevole Bonfiglio per la collaborazione.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le celebrazioni, vi invitiamo a contattare la Parrocchia San Vincenzo Ferreri o il Comitato dei Festeggiamenti in Onore di Maria SS. Annunziata.

Foto INTERMEDIA86. Un ringraziamento a Massimo Spata e Riccardo Gaz per aver reso l’evento ancora più speciale.