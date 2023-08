Casa Grazia, una cantina giovane ma ambiziosa, ha inaugurato l’evento “Calici di Stelle” . Una serata magica con vini di qualità e sapori autentici, immersi nel cielo stellato. Un’esperienza unica e emozionante.

Scritto da: Domenico Vecchio

Nel suggestivo scenario della riserva naturale orientata Biviera di Gela, tra laghi e panorami mozzafiato, si è tenuto un evento indimenticabile: Casa Grazia ha aperto le sue porte per accogliere i suoi ospiti in una serata magica, dove i vini di qualità e i sapori autentici hanno rubato i cuori di tutti i presenti.

Giovedì 3 agosto è stato il giorno in cui la cantina Casa Grazia ha inaugurato l’attesissimo evento “Calici di Stelle”, una serata speciale dedicata all’incontro tra l’enologia e la bellezza del cielo stellato. La cornice di luci scintillanti ha dato il via ad una serata incantevole, con la musica live di Max Pòtamo & The Vintage che ha accompagnato i presenti in un viaggio musicale emozionante.

L’evento, organizzato con cura e passione, ha riservato l’opportunità, con l’enologo agrigentino Tonino Guzzo, di degustare i pregiati vini di Casa Grazia, una cantina giovane ma ambiziosa, guidata da una famiglia di lavoratori, sempre proiettata verso il futuro. La passione e l’impegno per la produzione vinicola di qualità hanno caratterizzato l’offerta di Casa Grazia, che ha saputo conquistare il palato degli ospiti con la sua selezione di vini pregiati e raffinati.

Accanto alle prelibatezze vinicole, la serata è stata allietata dalla cucina degli Chef Pietro e Vincenzo La Torre, che hanno saputo conquistare i presenti, tra le altre cose, con un piatto particolarmente apprezzato: i cavatelli alla giurgintana con pomodoro fresco, basilico e ricotta salata. Un connubio di sapori unico, che ha deliziato i palati degli ospiti e che si è sposato alla perfezione con le note dei vini di Casa Grazia.

La magia della serata è stata esaltata dalla possibilità di ammirare le stelle nella pineta, grazie a un punto di avvistamento dedicato, dotato di strumenti di osservazione. Una suggestiva esperienza che ha permesso ai presenti di immergersi nella bellezza del cielo notturno, rendendo la serata ancora più speciale.

L’atmosfera intima e accogliente dell’evento, riservato a un numero limitato di persone, ha contribuito a creare un’esperienza, in cui vino, stelle e sapori si sono uniti per regalare una serata di incanto a tutti i partecipanti.

Casa Grazia si conferma ancora una volta come un luogo in cui si respira passione per il vino e per la tradizione culinaria, un connubio perfetto tra la terra siciliana e l’amore per la sua cultura. Ogni volta che si torna a Casa Grazia, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, una sorpresa che rende l’esperienza unica ed emozionante.

Per chi non ha partecipato all’evento “Calici di Stelle”, non disperate: Casa Grazia vi riserverà nuove opportunità per vivere serate di puro incanto, dove la passione per il vino si intreccia con la bellezza della natura, regalando esperienze per tutti gli amanti della buona tavola e dell’enologia di qualità.