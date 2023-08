L’amministrazione comunale di Agrigento ha emanato apposite ordinanze dirigenziali.

R egolamentare la viabilità nella località balneare di San Leone, specialmente sul lungomare Falcone Borsellino e nell’area pedonale, durante i fine settimana quando si registra maggior afflusso di automezzi e pedoni e anche per limitare al massimo l’inquinamento atmosferico derivante dall’alta densità di automezzi: sono i motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale di Agrigento ad emanare apposite ordinanze dirigenziali, alla vigilia del primo weekend da bollino rosso , dunque, in netto ritardo rispetto alla stagione estiva.

“La località balneare di San Leone- spiegano il Sindaco Francesco Miccichè e l’Assessore alla Polizia Locale Carmelo Canton- è da sempre una meta apprezzata non solo dagli Agrigentini e soprattutto nei mesi estivi, è letteralmente presa d’assalto da turisti e avventori. La nuova regolamentazione del piano di viabilità, si è resa necessaria dunque per diversi motivi: da una parte per proteggere l’immagine di San Leone e rispondere alla vocazione turistica di questa località balneare, ma anche e soprattutto per garantire la sicurezza dei residenti e un’ottimale qualità della vita, impedendo eventuali assembramenti ed assicurando una buona fluidità della circolazione veicolare a garanzia della sicurezza di quanti fruiscono del lungomare”.

In particolare durante i giorni 5 , 6 , 12 , 13 , 19 , 20 , 26 e 27 agosto e 2 , 3 , 9 e 10 settembre 2023 dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nella corsia lato mare del lungomare Falcone Borsellino, dal civico 35 fino a piazzale Giglia, sarà istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli ad eccezione degli automezzi di soccorso, alle Forze di Polizia, residenti e dimoranti. Potranno circolare anche i disabili solo se muniti di speciale contrassegno, con facoltà di sosta negli appositi stalli e i ciclisti seguendo il senso di marcia.

Nell’intersezione via Eolo/via Senatore Canonica sarà inibito il transito per Piazzale Giglia, pertanto, quanti provenienti dal viale dei Pini, percorrendo la via Senatore Canonica, dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per via Nettuno, e attraversando via Venere dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso la rotatoria Giardini, con facoltà di percorrenza a destra per viale Dune e a sinistra per viale dei Giardini. Chi proviene dal Lungomare Falcone Borsellino, all’altezza dell’ingresso dell’ex eliporto, dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra per percorrere la via Venere.

Coloro i quali provengono da Viale dei Giardini Nord per Piazzale Giglia, giunti all’altezza della via Edera, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra ed imboccare la stessa via; giunti all’intersezione con il Viale dei Pini, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra, con facoltà di percorrenza per viale Emporium o per la rotatoria Pantalena direzione Viale dei Pini, Viale Viareggio e fino a Piazzale Caratozzolo.

La segnaletica indicante direzione obbligatoria a destra posta sul viale dei Pini, intersezione con via Edera, avrà vigenza per tutto l’anno.

Chi arriva dal Viale Dune/piazzale Giglia, all’intersezione di Viale dei Giardini, dovrà osservare la direzione obbligatoria verso Viale dei Giardini, con facoltà di percorrenza V.le dei Giardini nord/via Edera. Le suddette modifiche al traffico veicolare saranno regolamentate da apposita segnaletica stradale.

Per quanto riguarda l’area pedonale del lungomare Falcone Borsellino, al fine di poter garantire un’ottimale fruizione pedonale, in piena sicurezza, evitando eccessive concentrazioni di flussi veicolari, a decorrere dall’apposizione della relativa segnaletica e fino al 29 settembre 2023 sulla corsia lato monte del lungomare Falcone Borsellino, corsia con pista ciclabile, sono autorizzati a transitare i residenti e dimoranti con ingresso esclusivamente dal lungomare Falcone Borsellino, muniti di “PASS”, seguendo il senso di marcia da viale Viareggio verso Piazzale Giglia, dalle ore 06.00 fino alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.

In particolare sul lato sinistro del senso di marcia, dall’intersezione con Piazzale Caratozzolo fino all’intersezione con via Senatore Cognata, è imposto il divieto di sosta ad eccezione dei residenti/dimoranti sul lungomare, aventi titolo.

Sarà consentito il transito, in via permanente, alle autovetture con trazione esclusivamente elettrica, immatricolati per il trasporto di persone, solo per effettuare la ricarica nelle apposite colonnine insistenti negli stalli predisposti . Al termine della ricarica le auto dovranno uscire verso le direzioni Piazzale Caratozzolo/Viale Viareggio , con le dovute cautele a salvaguardia dell’incolumità dei pedoni e di altri veicoli aventi titolo al transito.

E’consentito inoltre il transito ai ciclisti, solo all’interno della corsia riservata, rispettando i sensi di marcia.

Nelle giornate di sabato e domenica il transito sarà consentito fino alle ore 21.00. E’ imposto inoltre, il divieto di sosta con rimozione h/24 su tutto il tratto laterale destro, seguendo il senso di marcia e divieto di sosta e fermata permanentemente con rimozione del veicolo, in corrispondenza dei tratti di strada dove sono posizionate le barriere antiterrorismo.