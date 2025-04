AGRIGENTO. Con l’arrivo delle festività pasquali, il Centro Commerciale Città dei Templi si prepara a diventare il punto di riferimento per chi cerca un mix di shopping, svago e opportunità di vincita. Un’occasione imperdibile per trascorrere le giornate di Pasqua e Pasquetta in un ambiente accogliente e dinamico.

Orari e sorprese per Pasquetta

Il centro rimarrà aperto il giorno di Pasquetta, dalle 10:00 alle 21:00, offrendo ai visitatori la possibilità di fare acquisti in una vasta selezione di negozi. Il giorno di Pasqua, invece, il centro rimarrà chiuso, permettendo ai clienti di godersi la festività con i propri cari.

Premio Pretendi: tanti premi in palio

Per chi decide di fare shopping, c’è anche un’opportunità imperdibile. Con il concorso Pasqua che sorpresa, i clienti possono vincere una serie di premi esclusivi. Basta effettuare un acquisto di almeno 30 euro in un unico negozio del centro e conservare lo scontrino. Ogni scontrino dà diritto a una chance di vincita, con colombe di Pasqua e tanti altri premi pronti a far felici i partecipanti.

Rinnovata l’area bimbi: più spazio per il divertimento

Il Centro Commerciale Città dei Templi continua ad investire nell’esperienza dei suoi visitatori. Come spiega Elisa La Rocca, responsabile del centro: “Siamo felici di vedere che il centro è in salute. Ci impegniamo ogni giorno per offrire nuovi eventi e iniziative, perché vogliamo che il centro sia sempre un punto di ritrovo, inclusione e partecipazione. Nell’anno di Agrigento 2025, daremo il nostro contributo con una serie di iniziative culturali, mettendo a disposizione i nostri spazi per la collettività. Vogliamo essere parte attiva di questa grande occasione per la città.”

Un centro commerciale al servizio della comunità

Non solo shopping e premi, ma anche un impegno costante verso la comunità. Oltre alla promozione “Pasqua che sorpresa”, il centro ha recentemente ampliato l’area bimbi, creando uno spazio ancora più sicuro e divertente per i più piccoli, mentre i genitori possono fare acquisti in tranquillità.

Con il calendario ricco di eventi e iniziative, il Centro Commerciale Città dei Templi si conferma come uno spazio vivo e dinamico, dove ogni visita è un’opportunità per vivere un’esperienza completa.

