Sabato, 12 aprile 2025, si sono conclusi a Senigallia, in una suggestiva cornice marchigiana, i Campionati Nazionali di Fisica, competizione che dal 1987 riunisce i migliori talenti scientifici di tutta Italia. Tra i 100 finalisti di questa edizione, spicca Alfonso Coniglio, studente dell’IISS Luigi Pirandello di Bivona e residente ad Alessandria della Rocca, che ha conquistato la medaglia di bronzo, ottenendo anche l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Eccellenze, un prestigioso riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo traguardo porta onore non solo alla sua scuola, ma anche all’intera comunità educativa della provincia di Agrigento e della cittadina di Alessandria della Rocca.

L’eccezionale risultato di Alfonso riflette la sua passione per la fisica, la sua attitudine allo studio autonomo e la spiccata abilità nel problem-solving. Il successo di Alfonso è anche il frutto delle scelte della nuova dirigenza dell’IISS Pirandello, guidata dalla prof.ssa Manuela Vacante, che ha sin da subito promosso iniziative mirate tanto all’inclusione quanto alla valorizzazione delle eccellenze. È inoltre il risultato di un percorso formativo di alta qualità, frutto dell’impegno di tutti i docenti del consiglio di classe che hanno stimolato la sua vivacità intellettuale in vari ambiti, nonché della competenza del prof. Davide Grano, docente di fisica e responsabile dei Campionati di Fisica presso l’istituto, che ha guidato e accompagnato Alfonso dai banchi di scuola fino a questa importante tappa nazionale.

Alfonso, con la sua dedizione e brillantezza, ha dimostrato una capacità di pensiero critico e analitico fuori dal comune, che lo ha reso uno degli studenti più promettenti dell’istituto. Oltre ai successi in ambito fisico, si distingue anche per la sua curiosità intellettuale, la sua propensione a esplorare e comprendere concetti complessi, e la sua abilità nel risolvere problemi in modo creativo. Il suo approccio metodico e la capacità di affrontare sfide intellettuali con originalità sono qualità che gli permettono di eccellere non solo in fisica, ma anche in altri ambiti scientifici e umanistici. Questo prestigioso risultato è dunque una conferma delle sue straordinarie capacità, che si riflettono nel suo impegno costante e nella sua passione per la conoscenza.

Un successo che va oltre la competizione, dimostrando come la scuola, quando è in grado di stimolare talenti e vocazioni, possa diventare una vera fucina di eccellenze.



