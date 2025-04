Parco Archeologico Valle dei Templi: eventi di Pasqua, Pasquetta e iniziative speciali

AGRIGENTO. In occasione delle festività pasquali, la Valle dei Templi si prepara ad accogliere i visitatori con una serie di eventi imperdibili, pensati per tutti coloro che desiderano vivere la storia e la cultura di Agrigento in modo speciale.

Pasqua e Pasquetta – Domenica 20 e Lunedì 21 aprile

Per Pasquetta, la Valle dei Templi propone una visita guidata esclusiva dal titolo Il refrigerium e altre storie, un percorso che, solo in questa occasione, permette di scoprire i processi di trasformazione del complesso monumentale della Valle. I visitatori avranno l’opportunità di conoscere la storia di Akràgas e Agrigentum all’ombra di un imponente ulivo saraceno davanti al Tempio della Concordia, per poi proseguire lungo il percorso paleocristiano, culminando nelle suggestive catacombe. Le visite si terranno domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile alle 15:30. Il biglietto per partecipare è di 15 euro.

MUDIBUS: un viaggio sostenibile tra la Valle e il centro storico

A partire da Pasquetta, la città di Agrigento offrirà ai turisti un nuovo servizio ecologico: il MUDIBUS, navette sostenibili che collegheranno la Valle dei Templi al centro storico ogni 50 minuti. Questo servizio, pensato per chi vuole scoprire non solo la Valle ma anche le meraviglie del centro città, sarà gratuito per chi ha acquistato l’Agrigento Culture Pass, che include gli ingressi alla Cattedrale di San Gerlando, al Museo Diocesano, alla chiesa di Santa Maria dei Greci, alla Valle dei Templi e al Museo Archeologico Griffo.

La Giornata Mondiale della Terra – Domenica 27 aprile

Il 27 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra, una giornata dedicata alla difesa dell’ambiente, e il Museo Archeologico Pietro Griffo organizza alle 16 un laboratorio per bambini dal titolo La natura è mitica al Museo Griffo. I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i miti legati alle piante e agli alberi che popolano la Valle dei Templi, apprendendo anche il rispetto e la sacra devozione degli antichi abitanti per i boschi sacri. Al termine, i bambini potranno creare un poster in ricordo dell’esperienza. Il biglietto per il laboratorio è di 5 euro.

Le Mostre

Nel Parco Archeologico sono in corso due mostre di grande valore. A Villa Aurea, all’interno della Valle dei Templi, è esposta la mostra Tesori d’Italia, che ospita a rotazione oltre 60 capolavori della scultura e pittura italiana provenienti da importanti musei e collezioni private. Al Museo Archeologico Pietro Griffo è in corso la mostra Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri, una collezione di antichi vasi greci del VI e V secolo a.C. che, dopo 200 anni, sono finalmente rientrati a Agrigento, provenienti da Monaco di Baviera.

Una programmazione ricca e variegata che permetterà a tutti di immergersi nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di Agrigento, in un ambiente naturale e suggestivo, a pochi passi dai tesori archeologici della Valle.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp