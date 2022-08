Festa patrono: il Sindaco: “Felice per l’organizzazione perfetta”. E sull’incendio: “Criminali gli autori”

Dopo lo stop per il Covid, e la festa del 5 maggio con il percorso della processione mutato e senza le tradizionali “corse”, ieri sera la festa di Sant’Angelo è stata letteralmente restituita ai licatesi, agli emigrati ed ai tanti turisti che entusiasti vi hanno preso parte. “Nelle piazze e nei corsi principali di Licata – è il commento del sindaco Pino Galanti – c’erano decine di migliaia di persone, ma non c’è stato alcun incidente. I licatesi, e con loro i tanti visitatori presenti in città in questo momento, hanno potuto riabbracciare il patrono, partecipando anche alle ‘corse’ di Sant’Angelo. Grazie all’organizzazione perfetta, alle associazioni del santo, alle forze dell’ordine ed ai volontari di Protezione Civile, abbiamo vissuto una grande serata. Eventi come questo cementano la comunità”.

Il sindaco, al tempo stesso, non esita a definire criminali gli autori dell’incendio del canneto del fiume Salso. “Non posso che definire criminali, e mi auguro che possano essere assicurati alla giustizia al più presto, coloro i quali – aggiunge Galanti -hanno appiccato il fuoco al canneto mentre, a poche decine di metri, c’era la processione di Sant’Angelo. Le fiamme si sono levate alte, ma per fortuna non c’è stato panico. Non voglio nemmeno pensare a cosa sarebbe potuto accadere se le decine di migliaia di persone presenti in centro, fossero fuggite tutte insieme, per paura di essere raggiunte dal fuoco”.