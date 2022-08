Si ribalta catamarano, salvo l’equipaggio

S’è sfiorata la tragedia al largo della località balneare di Porto Palo a Menfi. La Guardia costiera ha soccorso due persone che erano finite in acqua, dopo che la loro imbarcazione, un catamarano, a causa del forte vento, si è ribaltata. E’ stata la moglie di uno dei due occupanti a dare l’allarme. La Guardia costiera di Mazara del Vallo ha coordinato il soccorso con l’impiego di una motovedetta, con il supporto del personale dell’Ufficio circondariale marittimo di Sciacca, prontamente intervenuto con un gommone.

In un primo momento nella zona di mare era giunta un’unità da diporto dell’Associazione sportiva dilettantistica “Step-Touch”, che ha recuperato i due, i quali, non riuscendo a raddrizzare l’imbarcazione, si erano arrampicati sullo scafo, in attesa dei soccorsi. All’arrivo dei mezzi della Guardia costiera, sono stati trovati in buone condizioni di salute, poi, sono stati aiutati a rimettere in assetto di navigazione il catamarano, che ha ripreso a navigare rientrando in porto.