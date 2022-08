Covid in provincia di Agrigento: registrati ben 5 morti e 544 nuovi positivi

Tanti decessi, ben 5 in soli tre giorni (ad Agrigento, Favara, Licata, Porto Empedocle, e Sciacca), e diagnosticati 544 nuovi casi positivi di Covid-19, a fronte di 1.448 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 135.144 (1 marzo 2020 – 21 agosto 2022). In totale i guariti sono 131.446. Gli attuali positivi sono 3.089, di cui 3.061 in isolamento domiciliare, e 28 ricoverati in ospedale. Sono due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 al presidio ospedaliero riberese, 6 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 608 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 523.562 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 21 agosto 2022 sono 422.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 21 agosto: Agrigento 18.691 (422 attuali contagiati, 18.202 guariti e 67 deceduti); Alessandria della Rocca 679 (21 attuali contagiati, 655 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.568 (51 attuali contagiati, 2.509 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.114 (32 attuali contagiati, 1.081 guariti e 1 deceduto); Burgio 685 (14 attuali contagiati, 668 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 399 (15 attuali contagiati, 381 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 874 (23 attuali contagiati, 844 guariti, e 7 deceduti); Camastra 651 (17 attuali contagiati, 628 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.845 (24 attuali contagiati, 1.818 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.290 (67 attuali contagiati, 3.203 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.468 (208 attuali contagiati, 12.198 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.392 (43 attuali contagiati, 2.340 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 972 (16 attuali contagiati, 950 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 1.034 (37 attuali contagiati, 993 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.066 (41 attuali contagiati, 1.019 guariti e 6 deceduti); Comitini 284 (5 attuali contagiati, e 279 guariti); Favara 12.778 (252 attuali contagiati, 12.490 guariti e 36 deceduti); Grotte 1.508 (13 attuali contagiati, 1.490 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 387 (12 attuali contagiati, 374 guariti e 1 deceduto); Licata 10.238 (362 attuali contagiati, 9.829 guariti, 47 deceduti); Lucca Sicula 489 (16 attuali contagiati, 472 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.742 (98 attuali contagiati, 3.627 guariti e 17 deceduti); Montallegro 793 (19 attuali contagiati, 766 guariti e 8 deceduti); Montevago 740 (16 attuali contagiati, 722 guariti e 2 deceduti); Naro 2.071 (34 attuali contagiati, 2.023 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.968 (188 attuali contagiati, 6.739 guariti e 41 deceduti); Porto Empedocle 5.297 (112 attuali contagiati, 5.166 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.349 (23 attuali contagiati, 2.318 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.166 (98 attuali contagiati, 4.048 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.155 (118 attuali contagiati, 3.023 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.567 (35 attuali contagiati, 1.527 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.818 (136 attuali contagiati, 5.646 guariti e 36 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.277 (30 attuali contagiati, 1.219 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 1.137 (83 attuali contagiati, 1.044 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.233 (17 attuali contagiati, 2.209 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 484 (12 attuali contagiati, 471 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 693 (19 attuali contagiati, 672 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.761 (33 attuali contagiati, 1.717 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.166 (51 attuali contagiati, 1.112 guariti e 3 deceduti); Sciacca 12.671 (238 attuali contagiati, 12.378 guariti e 55 deceduti); Siculiana 1.709 (34 attuali contagiati, 1.667 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 385 (5 attuali contagiati, 379 guariti e 1 deceduto).

Non ci sono migranti attualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.