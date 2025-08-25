È stata accolta con grande partecipazione e sentita emozione, sabato 23 agosto, nel Chiostro del Convento dei Francescani Minori di Cianciana, l’inaugurazione della mostra fotografica “Il volto della Passione. La Settimana Santa di Cianciana”, personale del fotografo Giuseppe Greco, curata da Beniamino Biondi e promossa dal Comune di Cianciana. L’evento ha visto la presenza di un pubblico numeroso, composto da cittadini, visitatori e appassionati, attratti dalla forza narrativa di circa 40 scatti che raccontano con intensità e rigore estetico i riti della Settimana Santa ciancianese. Un lavoro che si distingue non solo per la sua valenza artistica, ma per la capacità di coniugare sguardo documentario e sensibilità antropologica.

“Attraverso queste immagini ho voluto restituire l’anima profonda di un rito che non è solo celebrazione religiosa, ma anche forma collettiva di memoria, identità e bellezza”, ha dichiarato il fotografo Giuseppe Greco, vincitore del primo concorso nazionale “I riti della Settimana Santa” e di numerosi altri riconoscimenti. Il curatore Beniamino Biondi, nel suo intervento, ha evidenziato come il progetto si collochi «in una dimensione di contemplazione critica: la fotografia di Greco si fa documento poetico e visione d’autore, dove la Passione non è soltanto rappresentazione, ma riflessione sul sacro come tessuto profondo della comunità».

La mostra sarà aperta ogni giorno, sia di mattina che di pomeriggio, e nei giorni festivi esclusivamente su prenotazione. Sarà visitabile fino al 15 settembre 2025, nel suggestivo scenario del chiostro conventuale, che contribuisce a rendere ancora più intensa l’esperienza di visita. Un’occasione preziosa per immergersi in un percorso visivo che tocca le corde più autentiche della fede popolare e dell’arte fotografica contemporanea.

