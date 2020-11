Festa in casa con undici invitati, multa da 400 euro a testa per tutti

E’ finita male la festa per 11 persone, tutte multate per inosservanza delle disposizioni del Dpcm. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento ad entrare in un appartamento nel centro storico della città, su richiesta di intervento di alcuni residenti.

In casa a festeggiare, come se nulla fosse infischiandosene del Covid c’erano in tutto undici persone giovani e meno giovani. Per ciascuno di loro è scattato il verbale da 400 euro per la violazione del decreto di contenimento dei contagi da Coronavirus.

Per fortuna nessuno dei partecipanti, stando a quanto accertato, era censito nell’anagrafe dei contagiati Covid. Sono stati tutti identificati, e allontanati dall’abitazione.