In fiamme la vettura di un artigiano. Carabinieri avviano le indagini

In fiamme un’autovettura di proprietà di un artigiano di 57 anni, di Licata. Ancora in fase di accertamento le cause che, hanno originato il rogo.

Ad essere avvolta dalle fiamme una Fiat Punto, che si trovava parcheggiata in via Giuseppe Garibaldi, nell’abitato licatese.

A notte fonda sono stati alcuni residenti a chiamare il centralino di emergenza. Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, che dopo oltre mezz’ora di lavoro, hanno spento le fiamme.

Cessato l’allarme i pompieri e i carabinieri della Compagnia di Licata, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada.

Non sono stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. In mancanza di certezze sono le ipotesi restano valide: dolo o fatto accidentale.