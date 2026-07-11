Festa dei diplomi al Liceo Classico e musicale Empedocle di Agrigento: premi Finazzi Agrò, Buscemi e attestati Cambridge

Una festa per celebrare il merito, il talento e il percorso di crescita di un’intera generazione di studenti. Il Liceo Classico “Empedocle” di Agrigento ha salutato i diplomati dell’anno scolastico 2025-2026 con la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi, nel corso della quale sono stati premiati gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti, assegnati i Premi Giovanni e Alessandro Finazzi Agrò, il Premio Buscemi e consegnati gli attestati del percorso internazionale Cambridge e della Sperimentazione Nazionale Biomedica.

Ad aprire la manifestazione, presentata da Francesco Sortino e Roberta Di Fede, è stata la dirigente scolastica Marika Helga Gatto. La cerimonia è poi proseguita con la consegna dei diplomi classe per classe, i saluti istituzionali del sindaco di Agrigento Michele Sodano, gli interventi del rappresentante dei genitori, della Consulta degli studenti, del Kiwanis e dell’Ordine dei Medici, alternati ai momenti musicali eseguiti dagli studenti dell’istituto.

«È stato un pomeriggio veramente intenso, significativo, sicuramente indimenticabile – ha dichiarato la dirigente Marika Helga Gatto –. Abbiamo festeggiato i nostri diplomati, che hanno affrontato il nuovo esame di maturità con grande competenza e serietà, dando prova di vera maturità. Oggi sono stati assegnati anche i Premi Giovanni e Alessandro Finazzi Agrò, il Premio Buscemi, nonché gli attestati del Liceo Internazionale Cambridge e della Sperimentazione Nazionale Biomedica».

La dirigente ha quindi ribadito la missione educativa dell’istituto.

«Questa scuola cerca di trasmettere non solo conoscenze, ma anche competenze per diventare cittadini del mondo. Oggi apriamo le porte affinché i nostri ragazzi possano volare via dal nido e affrontare il mondo portando sempre nel cuore i valori che il Liceo Empedocle ha trasmesso loro».

Tra i momenti più significativi della cerimonia il conferimento dei Premi “Giovanni Finazzi Agrò” e “Alessandro Finazzi Agrò”, assegnati agli studenti dell’indirizzo classico diplomati con 100 e lode che hanno ottenuto la media più alta nel quinquennio. I riconoscimenti sono stati consegnati a Gioele Gentile e Alessandra Alfano.

«L’eredità più grande del liceo classico – ha affermato Gioele Gentile – è la capacità di stare concretamente seduti sui libri, affrontando la fatica dello studio, ma soprattutto quella di comprendere ciò che c’è oltre le parole di un testo, sviluppando un pensiero critico e riuscendo a leggere davvero la realtà che ci circonda».

Per Alessandra Alfano, vincitrice del Premio Alessandro Finazzi Agrò, il valore più grande dell’esperienza scolastica va oltre il profitto.

«All’interno di questa scuola, al di là delle lezioni, ho imparato ad apprezzare la cultura e credo che questo sia il vero obiettivo finale di chi esce da un liceo o comunque da una scuola superiore».

A consegnare i premi è stato Enrico Finazzi Agrò, intervenuto in rappresentanza della famiglia.

«Questo premio è dedicato alla memoria di mio nonno Giovanni e di mio padre Alessandro Finazzi Agrò. Entrambi hanno cercato fortuna fuori da Agrigento, ma sono sempre tornati perché hanno sempre considerato questa città la loro casa. È un riconoscimento ad Agrigento e a questo liceo, che ha rappresentato tanto per la mia famiglia, ma vuole essere soprattutto uno stimolo per i ragazzi: gli sforzi fatti a scuola costruiscono un bagaglio culturale che accompagnerà tutta la vita. È qualcosa che nessuno potrà mai portarvi via e che vi darà forza nel lavoro e nella vita».

La manifestazione è quindi proseguita con la consegna del Premio Buscemi a Paolo Tessitore, studente dell’indirizzo musicale diplomato con 100 e lode e con la migliore media del quinquennio. Successivamente sono stati consegnati gli attestati agli studenti del Liceo Internazionale Cambridge e quelli della Sperimentazione Nazionale Biomedica, realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici.

A conclusione della cerimonia è intervenuto anche Paolo Moncada, tra i diplomati che hanno conseguito il massimo dei voti.

«Studierò Medicina. Credo che non si debba andare oltre i pregiudizi secondo cui il liceo classico sarebbe una scuola elitaria o troppo difficile. Io mi sono trovato molto a mio agio: studiando e impegnandosi nessuno scoglio è insormontabile».

Poi, rivolgendosi idealmente ai compagni, ha aggiunto:

«Con zaini troppo grandi e emozioni troppo confuse, come quelle di adesso, oggi usciamo da queste porte come giovani adulti, pronti ad affrontare il futuro».

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei diplomi ai 61 studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all’Esame di Stato, di cui 28 con 100 e lode, confermando ancora una volta il livello di eccellenza del Liceo Classico Empedocle.

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