Il Cinema Ammare sbarca a Lampedusa, la splendida isola delle Pelagie, che raccoglie ogni estate migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Dopo i successi di Ribera e Realmonte, il format ideato da Marco Gallo e Fabio Speranza fa le valigie per tre serate evento gratuite dal 14 al 16 luglio, sulla spiaggia della Guitgia. Si comincia lunedì dal 14 luglio con il film de Il Re Leone, classico Disney rivisitato in action movie; il 15 luglio sarà la volta del grande classico d’amore Notting Hill con Hugh Grent e Julia Roberts, e poi, il giorno successivo, 16 luglio, spazio alla commedia con “Sole a Catinelle” di Checco Zalone.

Organizzato grazie al contributo del Comune di Lampedusa e Linosa, il format del Cinema Ammare porterà sull’isola sia divertimento ma anche l’educazione ambientale. “È un evento che arricchisce l’offerta estiva della nostra isola – dice l’assessore con delega a Turismo, Sport e Spettacolo, Laura Casano – un evento gratuito e accessibile di grande fascino sia per i residenti che per i visitatori. Serate come queste dimostrano che la nostra isola non è solo una meta balneare d’eccellenza ma centro pulsante di aggregazione e socialità”.

Prima della visione del film, ci sarà spazio per la musica e l’intrattenimento, attraverso l’interazione con il pubblico da parte di Marco e Fabio. La serata sarà però anche l’occasione per parlare di rispetto della spiaggia e del territorio, in un’isola meravigliosa come quella di Lampedusa. Dalle 21 spazio al film con la proiezione dei successi in programma.

“La scelta di portare cinema Ammare a Lampedusa risponde a una visione strategica precisa per il nostro turismo – spiega ancora l’assessore Laura Casano –. Oggi il turista non cerca solo un luogo da visitare, ma un’emozione da vivere e il Cinema Ammare trasforma una delle nostre più belle spiagge in un salotto culturale sotto le stelle. La spiaggia viene vissuta così in modo moderno e straordinario. Trasformarla di sera in uno spazio culturale significa moltiplicare il valore del nostro patrimonio, dove la natura può diventare un teatro a impatto zero”.

L’estate itinerante del Cinema Ammare ritornerà poi a Realmonte, casa del format, sulla spiaggia di Lido Rosello, giorno 20 luglio, mentre il 21 sarà di nuovo a Ribera, sulla spiaggia di Seccagrande.

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