La festa di San Calogero ha preso il via ieri sera, in piazza Stazione, con “U Venniri a Villa”. Ora l’attesa si sposta a domenica 7 luglio con la prima processione e l’uscita del Santo a mezzogiorno. Nelle due processioni domenicali sarà possibile salire sul fercolo per baciare la statua del Santo.

Ecco dove: domenica 7 luglio in via Roma di fronte la banca Unicredit, piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, Porta di Ponte davanti bar PortaPò, via Atenea all’altezza del bar Cantunera, piazza Monastero Santo Spirito, piazza Peblis Rea, via Duomo Cattedrale, via Garibaldi imbocco via Re e via Garibaldi chiesa San Francesco di Paola.

Per la seconda domenica, 14 luglio, le fermate saranno via Roma di fronte la banca Unicredit, piazza Vittorio Emanuele dopo i carabinieri, Porta di Ponte davanti al bar PortaPò, via Atenea angolo chiesa Immacolata, via Atenea piazza Purgatorio, davanti la chiesa di San Giuseppe, piazza Pirandello di fronte chiesa san Domenico, via Garibaldi imbocco via Re e via Garibaldi chiesa San Francesco di Paola.