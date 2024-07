Sarà l’agrigentino Mario Ciulla, chef e ristoratore nonché titolare del Granofino, a preparare per Andrea Bocelli in occasione del grande concerto del trentesimo anniversario di Andrea Bocelli, che canterà al Teatro del Silenzio insieme a una lunga serie di super ospiti del calibro di Laura Pausini, Tiziano Ferro e Placido Domingo. Per Mario i successi non finiscono mai; infatti si presenterà in Toscana in qualità di Responsabile Ufficiale dell’Area Food Riggi.