Hanno prima rubato in uno studio odontoiatrico, e poco più tardi si intrufolano in un’abitazione nello stesso stabile. Ma dentro casa, in camera da letto, c’era la proprietaria: una settantenne. La pensionata, a causa dei rumori, s’è svegliata e vistisi scoperti i ladri sono scappati. È accaduto tutto, durante la notte fra giovedì e ieri, in una traversa di Corso Umberto, a Licata.

I malviventi – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto – per penetrare nello studio odontoiatrico hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta dentro hanno rovistato dappertutto, aprendo cassetti e armadi, poi si sono impossessati di una canna da pesca, un computer e una fotocamera. Dei due episodi di furto si stanno già occupando i carabinieri della locale compagnia che hanno raccolto la segnalazione al 112.

Le indagini sono in corso, ma la zona, purtroppo, non sarebbe “coperta” da impianti di video sorveglianza.