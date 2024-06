Dopo anni e anni di assenza, ritorna il gioco tradizionale popolare più amato: “A Ntinna di San Calò”. L’evento è in programma mercoledì 10 luglio alle 20:30 in piazzale Giglia a San Leone. Presenta il direttore di Agrigento Oggi Domenico Vecchio. La partecipazione è gratuita e squadre dovranno essere composte da 6 o 7 elementi. Premi per la squadra che raggiunge la meta. Per chi volesse partecipare basta contattare il numero telefonino 3280459932. Gli organizzatori, I Tammura di Girgenti, ringraziano il Comune di Agrigento, l’assessore comunale Costantino Ciulla e gli sponsor per la preziosa collaborazione