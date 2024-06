Qualcuno si è intrufolato nell’abitazione di un appartenente alle forze dell’ordine riuscendo, in pieno giorno, riuscendo ad aprire e prelevare il contenuto di ben due casseforti. E’ successo a Menfi. Rubati monili d’oro per quasi 10 mila euro. È stato lo stesso proprietario di casa a fare la scoperta e denunciare l’accaduto. I carabinieri della locale Stazione hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare da eventuali immagini di telecamere della zona.