In ๐’๐ข๐œ๐ข๐ฅ๐ข๐š i saldi estivi inizieranno sabato ๐Ÿ” ๐ฅ๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐จ per concludersi i๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž, un periodo piรน che fondamentale per un comparto che sta vivendo una profonda crisi economica. Il pensiero del presidente di Federmoda provinciale aderente a Confcommercio Agrigento, ๐ด๐‘™๐‘“๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘œ ๐‘‰๐‘Ž๐‘™๐‘’๐‘›๐‘ง๐‘Ž, รจ che possa, finalmente, per il comparto della moda essere un periodo positivo e avere una boccata dโ€™ossigeno.

“L’auspicio – dice – รจ quello di un proficuo lavoro grazie ai saldi, attesi come sempre da tantissimi clienti. Anche se prevale un cauto ottimismo, in termini di spesa, tanti consumatori aspettano i saldi per acquisti mirati”. Lโ€™invito del presidente di Federmoda Agrigento รจ proprio quello di approfittare di questa occasione per acquistare a prezzi convenienti.