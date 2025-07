Si è concluso regolarmente, senza problemi per l’ordine pubblico, il concerto di Lello Analfino e della band dei “Tinturia” svoltosi in piazza Stazione, nell’ambito delle manifestazioni collaterali per la festività di San Calogero organizzate dall’associazione Portatori di San Calogero, guidata dal segretario Salvatore Moscato. Straordinaria la presenza di pubblico che ha riempito la piazza. Oltre due ore di musica e balli con Lello Analfino e i “Tinturia” che hanno proposto i loro maggiori successi musicali.

Tuttavia, da segnalare due episodi che si sono verificati nel corso della serata. Intorno alle 23.35, una agrigentina di 57 anni è scivolata con il proprio motociclo nei pressi del presidio delle Forze dell’Ordine. La stessa ha riportato evidenti segni riconducibili a una frattura scomposta dell’avambraccio destro ed è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario presente, che ha provveduto al trasporto immediato all’ospedale San Giovanni di Dio.

Poco più tardi numerosi cittadini hanno richiamato l’attenzione dei poliziotti e dei carabinieri, segnalando la presenza di un uomo accasciato al suolo in apparente arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto l’ispettore del IV Reparto Mobile di Napoli, che, rilevando l’assenza di attività cardiaca e respiratoria. Quindi ha avviato con prontezza le manovre di rianimazione cardiopolmonare (Blsd). Grazie al rapido intervento, l’uomo, un 57enne agrigentino, ha ripreso a respirare normalmente e in ambulanza trasferito al pronto soccorso di Agrigento per le cure del caro.

