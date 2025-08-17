Agrigento, 15 agosto 2025 – In un’atmosfera carica di emozione, calore umano e spirito di condivisione, il Club Inner Wheel di Agrigento ha celebrato la mattina di Ferragosto con una visita speciale agli anziani del Residence Belvedere della Terza Età. Un gesto semplice, ma profondamente sentito, che ha regalato sorrisi, abbracci e tanta compagnia a chi spesso si trova ai margini delle giornate di festa.

Accompagnate da alcune volontarie, le socie del Club – guidate dalla Presidente Patrizia Vitellaro Di Giovanni – hanno voluto portare un messaggio concreto di affetto e solidarietà, offrendo un momento di condivisione autentica. Non sono mancati i sapori della tradizione siciliana: pietanze preparate con cura nel forno a legna dalla stessa Presidente hanno reso ancora più speciale l’incontro, trasformando il pranzo in un’occasione di festa e familiarità.

«È stata una mattinata piena di emozione e commozione – ha dichiarato la Presidente – ma soprattutto di amore e ascolto. Il vero senso del nostro impegno è tutto qui: essere presenti, con semplicità e dedizione, accanto a chi ha più bisogno di sentirsi parte di una comunità».

Durante la visita, ogni ospite del Residence ha ricevuto in dono una copia illustrata della Valle dei Templi, opera scritta da Giuseppe Di Giovanni, per un ulteriore omaggio alle radici culturali e storiche del territorio.

La giornata è stata impreziosita da momenti di dialogo, scambi di esperienze e tanta allegria, che hanno fatto sentire gli anziani davvero protagonisti. Il rispetto, l’amicizia, la condivisione e il buon esempio – valori fondanti dell’Inner Wheel – sono stati il filo conduttore di una mattinata che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i presenti.

Un’iniziativa che dimostra come anche piccoli gesti possano trasformarsi in esperienze straordinarie di servizio e di umanità, rafforzando il legame tra generazioni e confermando il ruolo attivo del Club nella vita sociale della comunità agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp