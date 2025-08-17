Il titolare di un locale della movida nel centro di Licata non aveva l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e non ha esibito la Scia, la documentazione che autocertificata l’essere in regola. La scoperta nel corso di un controllo, degli agenti della Pasi della Questura di Agrigento, unitamente ai loro colleghi del Commissariato di Licata. Il proprietario dell’esercizio pubblico è finito nei guai. L’attività di fatto abusiva, per intanto, è stata sospesa. Il verbale è stato trasmesso al Suap e alla polizia municipale di Licata per i provvedimenti di competenza.

