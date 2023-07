Nel tradizionale scenario della Palestra scoperta della Sede Centrale del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” ad Agrigento, si è tenuta oggi pomeriggio la Festa di Consegna dei Diplomi e dei prestigiosi premi “Finazzi Agrò” e “Buscemi”. Questo evento unico ha catturato l’attenzione di genitori, alunni e appassionati di educazione.

La cerimonia è stata aperta con un’introduzione entusiasmante da parte del Dirigente Scolastico, la prof.ssa Marika Helga Gatto, che ha dato il via alla celebrazione di un’importante tappa nella vita dei giovani studenti. VIDEO

L’atmosfera era densa di emozioni, con i rappresentanti dei genitori e degli alunni che si sono uniti alla festa per offrire i loro saluti e congratulazioni ai meritevoli diplomandi. Il loro sostegno e riconoscimento hanno reso l’evento ancora più speciale.

Il momento più atteso della giornata è stato il momento della consegna degli attestati ai brillanti studenti delle classi terminali 2022/23. Uno dopo l’altro, gli studenti si sono alternati per ricevere il loro diploma, simbolo tangibile dei loro sforzi e del loro impegno durante il percorso scolastico.

Ma la cerimonia non si è limitata alla consegna dei diplomi. I premi “Finazzi Agrò” e “Buscemi” hanno aggiunto una nota di eccellenza all’evento. Il premio “Finazzi Agrò”, istituito dalla famiglia dell’Avvocato Giovanni Finazzi Agrò, ex sindaco di Agrigento e orgoglioso alunno del Liceo Classico Empedocle, è stato assegnato allo studente più meritevole del Liceo Classico. Allo stesso modo, il premio “Buscemi”, creato dalla famiglia Tedesco in memoria della Preside Prof.ssa Maria Teresa Buscemi, è stato conferito allo studente più talentuoso del Liceo Musicale.

Gli studenti premiati sono stati selezionati in base ai loro straordinari risultati accademici e alle loro doti umane. La giuria ha valutato attentamente l’impegno, la dedizione e la partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica. Durante la cerimonia, gli spettatori sono stati deliziati dagli intermezzi musicali eseguiti dagli stessi studenti del Liceo Musicale, che hanno dimostrato il loro talento e la loro passione per l’arte.

La prof.ssa Marika Helga Gatto, Dirigente Scolastico, ha arricchito l’evento con un discorso commovente, elogiando gli studenti per i loro successi e incoraggiandoli ad affrontare il futuro con fiducia e determinazione. Ha sottolineato l’importanza dell’istruzione e della formazione come pilastri per il successo personale e ha espresso la gratitudine a tutto il corpo docente per il loro impegno nell’educare e ispirare gli studenti.

La Festa di Consegna dei Diplomi e dei premi “Finazzi Agrò” e “Buscemi” è stata un trionfo di emozioni, orgoglio e gratitudine. Gli studenti hanno lasciato la cerimonia con un senso di realizzazione e la consapevolezza che il loro percorso al Liceo Classico e Musicale “Empedocle” ha gettato solide basi per un futuro brillante.

Questo evento eccezionale rimarrà nella memoria di studenti, genitori e docenti come un momento indimenticabile di celebrazione e riconoscimento dell’impegno e del talento giovanile.

Ecco l’elenco dei premiati:

Premio “Finazzi Agrò” (Liceo Classico): Premio “Finazzi Agrò” (Liceo Classico): Chiara Infantino, Giorgia Di Vita, Martina Tessitore, Luca Tagliarini, Giorgia Napoli Distefano, Filippo Cucchiara, Anastasia Sajeva, Nicola Lo Bosco, Chiara Arnone, Sofia Vizzi, Alessia Malli, Alessio Palumbo, Elsa Quaranta, Irene Tuttolomondo, Gioia Alaimo, Carola Sorce, Giorgia Rita Marotta, Anna Traversa, Bernardino De Gregorio, Chiara Centineo, Javier Andrea Sanfilippo.

Premio “Buscemi” (Liceo Musicale): Riccardo Avanzato, Simone Grilletto, Clarissa La Scalia, Federico Lo Curto, Davide Calogero Ognibene Curto, Katia Curto.

Questi studenti hanno dimostrato un’impressionante combinazione di eccellenza accademica e qualità umane, meritando così i prestigiosi premi “Finazzi Agrò” e “Buscemi”. La loro dedizione e impegno sono un esempio per tutti i futuri studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle”.

Foto di Antonino Piraneo