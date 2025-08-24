AGRIGENTO – Sabato 30 agosto 2025, alle ore 19:30, presso l’azienda agricola Carbonia, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Il soccorso in mare non è reato”, organizzato dall’azienda agricola Carbonia in collaborazione con Arci Agrigento e John Belushi Agrigento.

Protagonista della serata sarà Sheila Melosu, capo missione di Mediterranea Saving Humans, che porterà la sua testimonianza diretta maturata nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Un’occasione per discutere di diritti umani, politiche migratorie e solidarietà internazionale, in un contesto che intende unire riflessione civile e partecipazione comunitaria.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà anticipato alle ore 19:00 da una degustazione di prodotti tipici e birra artigianale (su prenotazione) organizzata dalla stessa azienda agricola ospitante, con l’obiettivo di coniugare cultura e valorizzazione del territorio.

«Il soccorso in mare è un dovere, non un reato» – sottolineano gli organizzatori – «ed è fondamentale raccontare il lavoro di chi ogni giorno mette a rischio la propria vita per salvare altre vite».

Per informazioni e prenotazioni: 393 4103116.

